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1 февраля, 2023
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OpenAI разработал инструмент для выявления текстов, написанных ИИ

OpenAI

Разработчики компании OpenAI запустили бесплатный инструмент AI Text Classifier для определения текстов, написанных с помощью ИИ, в том числе с помощью созданного ими чат-бота ChatGPT.

Многие учебные заведения уже ограничили использование ChatGPT учащимися, опасаясь, что использование бота негативно скажется на качестве учебного процесса. А сайт Stack Overflow начал блокировать пользователей, которые наводняют форум советами, сгенерированными нейросетью.

Пока что разработка нового инструмента продолжается, и он совершает много ошибок. Отмечается, что лучше всего система распознает текст, написанный взрослым. «Детские» тексты, а также материалы на других языках, отличных от английского, тоже распознаются ошибочно. ИИ в основном обучался на английском контенте, написанном взрослыми.

Для использования проверки необходимо вставить текст в поле, а затем нажать на кнопку. При этом отрывок текста должен быть не короче 1000 символов. После анализа сервис дает оценку в процентном соотношении:

  • очень маловероятно (вероятность использования ИИ менее 10%);
  • маловероятно (10-45%);
  • неясно (45-90%);
  • возможно (90-98%);
  • вероятно (более 98%).

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