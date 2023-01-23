Вышел второй эпизод сериала по The Last of Us, снятый сценаристом игры

На HBO Max вышел второй эпизод сериала по мотивам культовой игры The Last of Us. Вторую серию, которая получила название «Зараженные», снял один из авторов оригинальной игры, геймдиректор и сценарист, Нил Дракманн.

Сценарий «Зараженных» написал шоураннер Крейг Мэйзин, а оператором вновь выступила Ксения Середа, которая сняла также первый эпизод. Судя по оценкам, серия очень понравилась зрителям.

Третий эпизод шоу, который расскажет историю Билла, выйдет 29 января.

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