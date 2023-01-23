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23 января, 2023
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Представлен моноблок Acer Hummingbird A24 с процессорами Intel Core 13-го поколения

Acer Hummingbird A24

Компания Acer представила моноблочный компьютер Acer Hummingbird A24. Модель получила новейшие процессоры Intel Core 13-го поколения.

Моноблок оснащен 23,8-дюймовым экраном разрешением 1920 х 1080 пикселей. Пользователи смогут выбирать между 10-ядерным процессором Intel Core i5-13400 и 4-ядерным 8-поточным Core i3-13100. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя — 512 Gb. Также возможна установка 2,5-дюймового жесткого диска. Есть интерфейсы USB-A, HDMI и RJ-45, а также встроенные динамики.

Цены на моноблок Acer Hummingbird A24:

  • Core i5-13400, 16/512 Gb — $633;
  • Core i3-13100, 8/512 Gb — $530.

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