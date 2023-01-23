HyperX: гейминг ещё никогда не был столь комфортным

Компания HyperX была создана Kingston Technology с целью предоставить геймерам незабываемый опыт. Бренд начал свою деятельность 20 лет назад с одной линейки высокопроизводительной памяти, а сегодня HyperX является мировым лидером в области продуктов для геймеров, отличающихся самыми высокими стандартами производительности. В июне 2021 года бренд HyperX стал частью Hewlett Packard, которая также является заметной фигурой в сфере киберспорта и известна в среде геймеров благодаря собственному игровому бренду OMEN. Мы встретились с бренд-менеджером HyperX одного из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии Techpro DC Эмилем Ханкишиевым, чтобы поговорить о продуктах этого производителя, представленных на рынке Азербайджана.

— Команда HyperX очень увлечена своим делом. Как вы считаете, должны ли представители компаний, продвигающих этот бренд на локальных рынках, также быть близкими к игровой индустрии?

— Сегодня очень сложно разделить понятия геймеров и обычных пользователей. Независимо от того, играете ли вы один час в день на мобильном телефоне по дороге на работу или тренируетесь восемь часов в день, чтобы участвовать в киберспортивных соревнованиях, игры присутствуют в нашей жизни. HyperX за последние 20 лет выросла из бренда оперативной памяти для геймерских компьютеров в производителя игрового оборудования для всех геймеров, независимо от выбранной ими игровой платформы. Индустрия киберспорта растет в геометрической прогрессии, поэтому и без увлеченных людей, продвигающих новейшие технологии, созданные для того, чтобы облегчить и сделать процесс игры более комфортным, работать в этой сфере было бы невозможно. Мне, например, приятно работать с этим брендом, так как я сам увлеченный играми человек, и практически всю продукцию HyperX испытываю на себе. Это, безусловно, помогает не только в позиционировании бренда на нашем рынке, но и в моментах, когда происходит общение с командой разработчиков HyperX. Кстати, это очень приятный момент, что производитель интересуется спросом на свои продукты на региональных рынках, пытаясь с пользой использовать наши отзывы, улучшая свои технологии.

— Что бы вы назвали ключевым компонентом, который отличает HyperX от конкурентов на игровом рынке?

— С момента запуска бренда HyperX компания всегда гарантировала высокое качество продукции с отличным уровнем обслуживания клиентов. Например, линейка гарнитур Cloud известна тем, что она чрезвычайно удобна благодаря пене с эффектом памяти, используемой в оголовьях и амбушюрах, и обеспечивает высококачественный звук. В то же время клавиатуры Alloy Origins оснащены механическими переключателями собственной разработки и выполнены в корпусе из авиационного алюминия. У компании масса собственных запатентованных технологий, поэтому все вместе они делают бренд HyperX уникальным.

— Какие продукты HyperX вы считаете флагманскими?

— В портфолио Techpro DC сегодня представлены практически все линейки продукции этого производителя и, честно говоря, мне очень сложно ставить на них какие-то приоритеты. Все они прекрасны как с точки зрения дизайна, так и продуктивности. Хотел бы выделить одну из новинок, которая совсем недавно стала доступна на нашем рынке. Это беспроводные TWS наушники Cloud MIX Buds со сверхнизкой задержкой звука в играх. Когда вы играете за компьютером или на консоли, можете использовать включенный в комплект адаптер USB Type-C, чтобы переключиться в режим сверхнизкой задержки 2,4 GHz, а для мобильного гейминга в этих наушниках вам всегда доступно подключение по Bluetooth. Кроме того, наушники обеспечивают точную локализацию звука и трехмерную звуковую сцену благодаря мощным возможностям технологии DTS и высочайшему качеству звука. И я считаю, что подобные устройства должны очень понравиться геймерам, хотя, безусловно, обычные гарнитуры не лишены собственных и очень весомых плюсов. Но только представьте геймера, собирающегося на соревнования, который существенно может облегчить вес своего рюкзака, укомплектовав его гарнитурой Cloud MIX Buds, чрезвычайно компактной механической клавиатурой Alloy Origins 60, размер которой составляет всего 60% от стандартного форм-фактора, и манипулятором Pulsefire Haste Wireless, вес которого составляет всего 62 грамма. По сути, эти продукты являются не только флагманами HyperX на сегодняшний день, но и задают тренды для всей игровой индустрии. И что особо стоит подчеркнуть, эти продукты — отличный пропуск в геймерский мир по вполне доступной цене. А учитывая широкий ассортимент аксессуаров, начиная с ковриков различных размеров, включая коврики с RGB-подсветкой, и заканчивая наборами дополнительных клавиш разных цветов, позволяющими кастомизировать клавиатуру под свои предпочтения, вы точно будете выделяться на общем фоне.

— Еще одно направление деятельности HyperX — профессиональные микрофоны. Этот продукт, кажется, все-таки больше ориентирован на стримеров. Есть ли они в Азербайджане?

— Популярность стриминга в Азербайджане в последнее время медленно, но верно развивается. Часто это те же геймеры, попутно осваивающие новое для себя направление. И для них у HyperX есть микрофоны, выдающие потрясающее качество звука прямо «из коробки» — без рутинных процедур настройки, проб и ошибок. При этом качество их звука в разы превосходит то, что может предложить даже самая дорогая геймерская гарнитура. Например, модели HyperX QuadCast S и DuoCast обеспечат непревзойденно четкую запись либо передачу звука и потому могут быть полезны как геймерам, так и любителям петь и записывать свои произведения. Но в основном вы правы. Эта линейка больше рассчитана на стримеров, аудитория которых в Азербайджане растет изо дня в день. Люди увидели в этом потенциал и начали развиваться в этом направлении, стремясь не только к популярности, но и к вполне реальному заработку.

— У каждого производителя есть проприетарные технологии, которыми он по праву гордится. Чем гордится HyperX?

— Действительно, HyperX обладает достаточно большим списком патентов на собственные технологии и особенно это заметно в области звука. В качестве примера могу привести гарнитуру Cloud MIX, имеющую сертификацию Hi-Res Audio. В ней используются настоящие аудиофильские динамики, позволяющие насладиться высококачественным звуком как в играх, так и при прослушивании музыки. Кроме того, продуманная пассивная звукоизоляция позволяет полностью отключиться от реального мира. Бонусом для игроков можно считать и высококачественный микрофон с низкой чувствительностью, благодаря которому в эфире будет слышен только голос игрока, а все окружающие шумы попросту отсекаются. Благодаря этим технологиям геймер отчетливо слышит то, что реально происходит в игре рядом с ним, а окружающие его практически не услышат. Я сам проверял эту гарнитуру в играх серии Battlefield, где она позволяла слышать звук шагов даже во время взрыва гранаты рядом.

Следующую реализацию фирменных технологий вы можете почувствовать в моделях Cloud Orbit и Cloud Orbit S, созданных HyperX в партнерстве с американской компанией Audeze, производящей наушники Hi-End класса. Наушники базируются на магнитно-планарных динамиках. В них используется не обычная электромагнитная мембрана, а совершенно другая технология воспроизведения звука, которую можно встретить только в единичных устройствах. Во-первых, она позволяет буквально «обволакивать» пользователя звуком намного естественнее, чем это делает разрекламированный 7.1, реально давая понять, откуда раздается звук. Во-вторых, в этих гарнитурах используется система гироскопов Waves Nx для определения позиции головы. Например, раньше для трекинга перемещения головы в играх я использовал систему TrackIR со специальными датчиками, прикрепленными к наушникам, и инфракрасной камерой. Теперь гарнитура сама в состоянии точно распознать направление и скорость перемещения головы и обеспечить смену звуковой картинки в зависимости от того, куда вы смотрите. И это реальное ноу-хау, которого я не припомню у конкурентов.

— В прошлом году HyperX вышла на принципиально новый для себя рынок мониторов. За счет чего компания собирается привлечь внимание здесь, тем более что ей придется конкурировать с мониторами производства HP, например, теми же OMEN?

— Начнем с того, что это разные классы продуктов как по характеристикам, так и по предназначению. Главное отличие мониторов HyperX Armada, которые, ко всему прочему, имеют очень тонкие рамки и основаны на IPS-матрицах, заключается в том, что они поставляются с кронштейном вместо обычной подставки. Он позволяет закрепить на себе четыре монитора Armada 25 с диагональю 24,5” или два монитора Armada 27 с диагональю 27”, создав единое визуальное пространство. Подобную мульти-мониторную систему вы вряд ли сможете реализовать с обычными мониторами. Бонусом ко всему служат специальные геймерские технологии, реализованные в этих мониторах, например, прицелы на экране, которые можно выбирать и настраивать через OSD-меню. Мониторы поддерживают технологии AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC и DisplayHDR 400. Мониторы обладают частотой до 240 Hz для 24,5” модели и до 165 Hz — для Armada 27. Я уверен, что такие мониторы также понравятся и дизайнерам, и программистам. Также они могут быть включены в состав систем видеонаблюдения.

— Как Techpro DC строит отношения с партнерами в вопросах продвижения HyperX на азербайджанском рынке?

— С момента начала сотрудничества с брендом HyperX мы стараемся поддерживать на складах необходимый уровень практически всех продуктов этого производителя, гарантируя потенциальным покупателям возможность богатого выбора в магазинах наших ритейлеров. И я чувствую неподдельный интерес не только пользователей, но и самих продавцов к устройствам HyperX. Поэтому в наших планах открытие в одном из магазинов Баку большого шоурума, куда можно будет прийти и опробовать любое устройство непосредственно в процессе игры, посмотреть, как работают мониторы в составе мульти-мониторной системы, клавиатуры и мыши, как ведет себя RGB-подсветка на устройствах. Будучи геймером со стажем, я прекрасно понимаю, что перед покупкой, даже несмотря на массу информации в интернете и видеообзоры на YouTube, хочется потрогать гаджет, посмотреть, как мышка лежит в руке, почувствовать отклик клавиш механической клавиатуры, ощутить наушники на голове и только потом совершить покупку. Поэтому я считаю наличие шоурума для таких категорий продуктов, как геймерское оборудование, обязательным условием. Кроме того, так мы сможем прислушиваться к сообществу и помогать людям приобщаться к киберспорту.