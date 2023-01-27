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27 января, 2023
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VR-платформа Remio для тимбилдинга вышла в Quest Store

Remio

Remio, корпоративная платформа виртуальной реальности для совместной работы и тимбилдинга, поступила в магазин Quest Store. В отличие от аналогов, Remio делает упор на многопользовательские развлечения, головоломки и другие игры. С их помощью разработчики предлагают налаживать связь с коллегами и повышать вовлеченность сотрудников в условиях гибридных рабочих мест. Также продукт ориентирован на учебные заведения, у которых немного другие, но похожие потребности.

В Remio бизнес-клиенты могут создавать штаб-квартиры и использовать разные стандартные типы пространств, вроде квест-комнат, баров, пейнтбольных площадок, лекционных аудиторий и залов с инструментами для презентаций.

Загрузить платформу в Quest Store можно бесплатно. Предлагается платный тариф по цене $10 за место в месяц и корпоративный план с индивидуальным расчетом. Также есть бесплатный тариф со значительными ограничениями.

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