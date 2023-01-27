Audi Activesphere: концепт электрокроссовера с возможностью трансформирования в пикап

Компания Audi представила концептуальный электрический кроссовер Activesphere, который сочетает в себе дизайн купе с вместительностью и проходимостью пикапа. Audi Activesphere получил как ручное, так и автономное управление, подвеску с изменяемой высотой, а также трансформирующиеся бамперы и боковые пороги для повышения безопасности при движении по бездорожью.

Длина автомобиля составляет 4,98 м, ширина — 2,07 м, а высота — 1,60 м. Колесная база составляет 2,97 м. Автомобиль с клиренсом 208 мм комплектуется 22-дюймовыми колесами. Концепт получил вместительное багажное отделение объемом 346 л, которое одним нажатием кнопки трансформируется в грузовую платформу для перевозки габаритного груза — например, велосипедов. То есть кроссовер можно использовать как пикап. В центр крыши интегрирован багажник для лыж.

Audi Activesphere получил просторный салон (имеются четыре посадочных места), в котором можно будет отдохнуть, когда автомобиль находится в режиме беспилотного вождения.

Для ручного режима управления концепт оснащен выдвигающейся панелью с рулем-штурвалом. Электромобиль оснащен системой цифровых камер, передающих картинку происходящего сзади него на цифровой дисплей внутри салона.

В концепте воплощено активное использование технологии дополненной реальности, как для управления самим автомобилем, так и для использования его мультимедийных возможностей. Для пассажиров предлагается использование AR-очков, которые обеспечат доступ к элементам управления информационно-развлекательной системой и виртуальному помощнику. Очки также смогут отслеживать показатели организма человека (пульс, сердцебиение).

Заявляется о запасе хода около 600 км и быстрой зарядке мощностью 270 кВт с использованием архитектуры 800 В. По словам разработчиков, аккумуляторная батарея емкостью 100 кВтч сможет заряжаться от 5 до 80% за 25 мин. А для восполнения запаса хода на более чем 300 км хватит 10 мин.

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Электрокроссовер стал четвертым в линейке концепт-каров Audi Sphere, он не поступит в серийное производство. Концепт призван показать технологии, которые могут появиться в будущих электромобилях бренда.

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