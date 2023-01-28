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28 января, 2023
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Softprom подписал дистрибьюторское соглашение с Xnoova, производителем Chimpa UEM+MTD

Softprom, Value Added IT Distributor, и Xnoova — производитель Chimpa Unified Endpoint Management и Mobile Threat Defense решения, подписали дистрибьюторское соглашение.

Согласно контракта, Softprom будет продвигать и распространять решение Chimpa в Европейском Союзе и странах региона, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Украину, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Xnova производит решение в категории UEM (Unified Endpoint Management) и MDM (Mobile Device Management), разработанное в Италии, и предлагается как единственное решение на рынке, которое может адаптироваться к различным сценариям, обеспечивая безопасность устройств благодаря модулю MTD (Mobile Threat Defense).

Chimpa можно эффективно использовать во всех организациях, где есть устройства с мобильной операционной системой в таких сценариях, как

  • Управление мобильными устройствами компании, или для реализации концепции BYOD.
  • Управление мобильными устройствами на складе и в промышленности — от планшета до пистолета для считывания штрих-кодов на базе Android.
  • Удаленное управление тотемами и киосками путем массового распространения приложений, содержимого, конфигураций и обновлений даже на основе расписания, заданного ИТ-администратором.
  • В секторе HoReCa и розничной торговле — управление планшетами и цифровыми дисплеями — Chimpa является идеальным решением для мониторинга работы, распространения и планирования контента.
  • Управление медицинскими устройствами и планшетами, которые используются в больницах.
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