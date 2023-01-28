Softprom подписал дистрибьюторское соглашение с Xnoova, производителем Chimpa UEM+MTD

Softprom, Value Added IT Distributor, и Xnoova — производитель Chimpa Unified Endpoint Management и Mobile Threat Defense решения, подписали дистрибьюторское соглашение.
Согласно контракта, Softprom будет продвигать и распространять решение Chimpa в Европейском Союзе и странах региона, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Украину, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
Xnova производит решение в категории UEM (Unified Endpoint Management) и MDM (Mobile Device Management), разработанное в Италии, и предлагается как единственное решение на рынке, которое может адаптироваться к различным сценариям, обеспечивая безопасность устройств благодаря модулю MTD (Mobile Threat Defense).
Chimpa можно эффективно использовать во всех организациях, где есть устройства с мобильной операционной системой в таких сценариях, как
- Управление мобильными устройствами компании, или для реализации концепции BYOD.
- Управление мобильными устройствами на складе и в промышленности — от планшета до пистолета для считывания штрих-кодов на базе Android.
- Удаленное управление тотемами и киосками путем массового распространения приложений, содержимого, конфигураций и обновлений даже на основе расписания, заданного ИТ-администратором.
- В секторе HoReCa и розничной торговле — управление планшетами и цифровыми дисплеями — Chimpa является идеальным решением для мониторинга работы, распространения и планирования контента.
- Управление медицинскими устройствами и планшетами, которые используются в больницах.