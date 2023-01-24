ViewSonic представил серию мониторов VG56V с выдвижной камерой

Компания ViewSonic представила серию мониторов VG56V, в которую вошли две модели. Устройства получили выдвижную камеру, которую можно наклонить на пять градусов вперед или назад.

Модели VG2456V и VG2756V-2K предлагают диагональ 24 и 27 дюймов, разрешение экрана 1080p и 2K, и камеры 2 Мп и 5 Мп соответственно. Обе новинки оборудованы одинаковым набором интерфейсов: HDMI 1.4, DisplayPort, Enternet-разъем, два порта USB Type-A, по одному USB Type-B и Type-C, а также 3,5-мм аудиоконнектор.

Мониторы оснащены встроенными двойными динамиками и двусторонними микрофонами, а также «ведущей в отрасли функцией фокусировки звука, которая устраняет нежелательный фоновый шум». Новинки получили подставку с возможностью поворота и наклона. При необходимости можно установить крепление VESA.

ViewSonic VG2456V и VG2756V-2K уже доступны в продаже на официальном сайте компании по цене $359 и $481 соответственно.

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