Nokia и Samsung продлили лицензионное соглашение о патентах 5G

Компании Nokia и Samsung Electronics продлили лицензионное соглашение в сфере сетей связи поколения 5G. Первый контракт финской компании с Samsung истек в конце прошлого года.

Лицензионное соглашение охватывает фундаментальные технологические решения Nokia в сфере сетей связи поколения 5G, что в современных условиях является для Samsung стратегически важным. Продление соглашения позволит Samsung продолжить выпуск устройств, использующих запатентованные технологии Nokia.

Об условиях нового лицензионного соглашения ничего не сообщается, но представители Nokia отмечают, что оно было заключено на дружественных принципах.

«Соглашение дает обеим компаниям свободу заниматься инновациями и отображает силу патентного портфеля Nokia, инвестиций в НИОКР на протяжении десятилетий и вклада в развитие стандартов связи и прочих технологий», — отметила президент Nokia Technologies Дженни Лукандер (Jenni Lukander).

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az