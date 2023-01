Epic Games Store бесплатно отдает две игры: Adios и Hell is Others. Их можно забрать до 2 февраля 20:00 по бакинскому времени.

Adios – это кинематографичная игра от первого лица.

Hell is Others — PvPvE-шутер с видом сверху и с элементами хоррора.



На следующей неделе в Epic Games Store станут бесплатными стратегия City of Gangsters и стелс-экшен Dishonored: Death of the Outsider.

