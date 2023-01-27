spot_img
27 января, 2023
spot_img
ДомойТелекомСобытияЗарегистрироваться в ChatGPT теперь можно и с азербайджанским номером

Зарегистрироваться в ChatGPT теперь можно и с азербайджанским номером

ChatGPT

В Азербайджане активирован бот искусственного интеллекта ChatGPT, представленный OpenAI некоторое время назад. Теперь код подтверждения регистрации приходит на номера операторов нашей страны.

В 2019 году компания Microsoft инвестировала $1 млрд. в OpenAI. В этом месяце компания сообщила, что намерена делать «многомиллиардные инвестиции» в разработку суперкомпьютеров и облачную поддержку стартапа OpenAI, на основе которого создан Copilot, а также набравший вирусную популярность чат-бот ChatGPT. Microsoft заявил, что ChatGPT будет доступен в облачных сервисах компании.

Как получить доступ к ChatGPT

ChatGPT доступен на веб-странице, поэтому загружать его не нужно. OpenAI еще не выпустила официальное приложение, несмотря на то, что магазины приложений полны поддельных версий.

Вы также можете скачать ChatGPT локально через Github. Для того чтобы начать пользоваться чат-ботом, вам нужно зарегистрировать аккаунт. Можно выбрать простой вход через учетную запись Google или Microsoft. В противном случае, если у вас есть другой вид электронной почты, вы можете ввести данные вручную. После этого нужно ввести номер телефона; но учтите, что вы не сможете использовать виртуальный номер телефона (VoIP) для регистрации в OpenAI. После этого вы получите код подтверждения, который вы введете на странице регистрации, чтобы завершить настройки.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
В Epic Games Store можно бесплатно получить Adios и Hell is Others
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,163ФанатыМне нравится
1,007ЧитателиЧитать
3,120ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»