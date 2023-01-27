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27 января, 2023
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Azercell поддержит девушек и молодых женщин, создающих стартапы

Azercell

Завершился первый этап проекта «Her Improvement».

Завершился первый этап программы ООО «Azercell Telecom», направленной на повышение знаний женщин в сфере технологий и бизнеса, а также развитие стартап-идей. В рамках проекта «Her Improvement», реализуемого лидирующим мобильным оператором страны в партнерстве с компанией «FemTech», участницы прошли образовательные курсы, охватившие такие темы, как «Цифровые продукты», «Блокчейн», NFT, «Умные город/деревня», «Современные технологии Web 3.0», «Роль стартапов сегодня». Следует отметить, что в качестве тренеров также выступали и сотрудники Azercell.

В настоящее время с представительницами 5 команд, открытых к инновациям и образованию, а также стремящихся реализовать идею стартапа, организована работа по профилированию, формированию и улучшению продукта.

В рамках программы, которая продлится до мая 2023 года, девушки примут участие в занятиях по программированию, встретятся с профессиональными менторами, лидерами IT-индустрии и основателями стартапов, имеющими реальный опыт работы на локальном и международном рынках. В рамках проекта у участниц также будет возможность пройти инкубационную программу развития стартап-идеи, практически реализовать полученные знания и наладить профессиональные связи.

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