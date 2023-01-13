Twitter рассматривает возможность продажи никнеймов пользователей

С декабря прошлого года Twitter изучает возможность устраивать аукционы, где можно будет продавать имена пользователей, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. Это позволит улучшить монетизацию и получить новый источник дохода.

На каком этапе находится проект, когда его запустят, планируется ли выставлять на продажу все имена или нет — пока неизвестно.

В декабре Илон Маск заявлял, что «Twitter скоро начнет освобождать пространство имен размером в 1,5 млрд. аккаунтов. Очевидно, что будут удалены учетные записи, в которых не было твитов и в которые не осуществлялся вход в течение нескольких лет».

Отметим, что Telegram в конце октября 2022 года запустил платформу Fragment для продажи никнеймов пользователей.

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