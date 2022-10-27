Мессенджер Telegram запустил платформу Fragment для продажи никнеймов (вида @username). На главной странице платформы предлагается выбрать один из ников, доступный для продажи через аукцион. Все выставленные ники продаются за Tonkoin (TON).

Пользователи делают ставки – никнейм достается тому, чья ставка не была перекрыта в течение недели. Следить за ставками можно через Telegram-бот @fragment. В списке платформы найдены профили тех, кто активно пользуется сервисом и не продает свой ник.

Fragment не принадлежит Telegram — это отдельное юридическое лицо Fragment Corp., которое предоставляет Telegram площадку для продажи цифровых активов. В будущем через платформу будут продаваться не только никнеймы, но и другие «предметы коллекционирования».

На данное время самым дорогим стал ник «@casino» — ставка составляет 52 500 Toncoin. Среди самых дорогих также @bank, @auto и @fifa. В правилах платформы говорится, что «Fragment не может гарантировать, что Telegram не ограничит или не удалит учетную запись, если она нарушает TOS Telegram или законы определенных стран».

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az