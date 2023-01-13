spot_img
13 января, 2023
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store бесплатно отдает Gamedec, First Class Trouble и Divine Knockout

Epic Games Store бесплатно отдает Gamedec, First Class Trouble и Divine Knockout

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить сразу три игры: Gamedec — Definitive Edition, First Class Trouble и Divine Knockout.

Gamedec — Definitive Edition – это ролевой киберпанк-детектив о преступлениях в виртуальных мирах. Игра основана на рассказах польского писателя-фантаста Марцина Пшибылека.

First Class Trouble — многопользовательская игра, где «мирным» для выживания нужно искать «самозванцев» и отключить смертоносный ИИ.

Divine Knockout — вдохновленный древнегреческой мифологией онлайновый платформер, который включает в себя элементы файтинга.

Все три игры можно забрать до 19 января 20:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатной адвенчура Epistory — Typing Chronicles.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Twitter рассматривает возможность продажи никнеймов пользователей
Следующая статья
Apple запустила бесплатный инструмент Business Connect
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,005ЧитателиЧитать
3,122ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»