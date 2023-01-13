Epic Games Store бесплатно отдает Gamedec, First Class Trouble и Divine Knockout

В Epic Games Store можно бесплатно получить сразу три игры: Gamedec — Definitive Edition, First Class Trouble и Divine Knockout.

Gamedec — Definitive Edition – это ролевой киберпанк-детектив о преступлениях в виртуальных мирах. Игра основана на рассказах польского писателя-фантаста Марцина Пшибылека.

First Class Trouble — многопользовательская игра, где «мирным» для выживания нужно искать «самозванцев» и отключить смертоносный ИИ.

Divine Knockout — вдохновленный древнегреческой мифологией онлайновый платформер, который включает в себя элементы файтинга.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Все три игры можно забрать до 19 января 20:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатной адвенчура Epistory — Typing Chronicles.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az