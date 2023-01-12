Представлен аквариум с ИИ, рассказывающий о рыбе, за которой наблюдает человек

На Тайване создан аквариум с системой ИИ, который отслеживает взгляд человека на конкретный объект и демонстрирует вспомогательную информацию на прозрачном MicroLED-дисплее.

Технология разработана Тайваньским Исследовательским институтом промышленных технологий (ITRI). Недавно аквариум получил награду на выставке CES (CES Innovation Award) за инновационный подход.

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Специальная 3D-камера, расположенная над аквариумом, отслеживает движение глаз наблюдателя, определяя, на что именно в глубине аквариума он смотрит. Еще одна камера направлена на сам аквариум и отслеживает положение всех рыб. Видео в режиме реального времени со второй камеры анализируется с помощью специального алгоритма для распознавания объектов, сверяющего вид каждой рыбы с изображениями в базе.

Сопоставляя направление взгляда и положение рыбы, система ИИ сможет определить не только то, на какую конкретно рыбу в данный момент смотрит человек, но и о каком именно виде рыб идет речь. Система устроена таким образом, что текст появляется точно рядом с той рыбой, на которую смотрит пользователь. Кроме того, если необходимо получение дополнительных сведений, для управления системой ИИ можно использовать простые жесты.

Сообщается, что данная технология может использоваться на выставках, на витринах для торговли и т.д.

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