Состоялась глобальная премьера игрового флагмана Nubia Red Magic 8 Pro

Компания Nubia Technology представила глобальную версию игрового флагманского смартфона Red Magic 8 Pro. Новинка дебютировала в Китае в декабре прошлого года.

Nubia Red Magic 8 Pro — один из самых быстрых и при этом сравнительно доступных флагманов на рынке. Глобальная версия смартфона несколько отличается от китайской. Конфигураций только две: Matte с 12 Gb ОЗУ и 256 Gb флеш-памяти и Void с 16 Gb ОЗУ и 512 Gb флеш-памяти. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 65 Вт. В остальном смартфон повторяет китайскую версию.

Аппарат оснащен OLED-экраном с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2480 х 1116 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. В основе лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2, используется продвинутая система охлаждения ICE 11.0 (объем 2068 мм³) с кулером.

Есть тройная основная камера с датчиками на 50, 8 и 2 Мп, фронтальная камера с разрешением 16 Мп расположена под экраном. В оснащение также входят поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, стереодинамики с DTS:X Ultra, аудиоразъем 3,5 мм и 3 микрофона. Сканер отпечатков пальце расположен в экране. Используется Android 13 с интерфейсом Red Magic OS 6.0.

Аппарат будет доступен как в стандартной версии, так и с частично прозрачной задней крышкой (Transparent Edition). Цена версии Matte составляет $649, вариант Void — $799. Смартфон поступит в продажу 2 февраля.

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