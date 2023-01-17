TrendForce: продажи складных смартфонов в 2023 году вырастут на 44%

Согласно исследованиям аналитической компании TrendForce в 2023 году будет отгружено 18,5 млн. складных смартфонов, что означает рост на 44% по сравнению с 2022 годом (12,8 млн. устройств).

Лидером по продажам стала компания Samsung, занявшая 82% рынка всех складных устройств. Другие производители, такие как Xiaomi, Oppo и Vivo, продают свои устройства в основном только на территории Китая и продажи пока крайне ограничены.

Выпуск новых складных гаджетов связан с производством шарниров для экрана. В настоящее время существует два типа петель – каплевидные и U-образные. Первый содержит много сложных деталей и стоит дорого, второй —дешевле, но не гарантирует отсутствие складки в середине экрана. Именно стоимость, надежность и доступность шарнира для производителя будет определять развитие складных устройств. Samsung использует U-образный одноосный шарнир, так как он дешевле и технологичнее. Так как все больше компаний выпускают складные смартфоны, возможно, цены будущих устройств Galaxy Z Fold за счет применения такого механизма будут ниже.

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