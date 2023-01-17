Представлен датчик изображения Samsung ISOCELL HP2 с разрешением 200 Мп

Компания Samsung Electronics представила новый 200 Мп датчик изображения ISOCELL HP2, который будет использоваться во флагманских смартфонах. Как и ISOCELL HP1, новый датчик оснащен технологией объединения пикселей.

«Samsung ISOCELL HP2 использует передовые технологии сенсоров изображения высокого разрешения и ноу-хау Samsung. Наше лидерство основано на инновационных пиксельных технологиях, которые позволяют нашим сенсорам выходить за рамки количества и размера пикселей. Мы продолжим открывать новые горизонты и укреплять свое присутствие на расширяющемся рынке датчиков сверхвысокого разрешения», — сказал Джун Сео Йим, исполнительный вице-президент Samsung Electronics.

ISOCELL HP2 содержит 200 млн. пикселей размером 0,6 мкм в оптическом формате 1/1,3″. В новом датчике используется усовершенствованная технология объединения пикселей Tetra²pixel. В условиях слабого освещения датчик может делать 50 Мп снимки с пикселями размером 1,2 мкм, или фотографии разрешением 12,5 Мп с пикселями по 2,4 мкм (при этом объединяется информация из 16 соседних пикселей).

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Новая технология Samsung Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) позволяет снизить размытие при ярком освещении, а благодаря технологии Super QPD, сенсор может использовать все 200 млн. пикселей для точной фокусировки. Заявлена съемка видео [email protected], есть возможность записи в [email protected] с HDR.

Samsung ISOCELL HP2 уже запущен в серийное производство. Первым смартфоном с новым датчиком изображения станет Galaxy S23 Ultra, презентация которого состоится 1 февраля.

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