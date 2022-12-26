Представлены игровые флагманы Nubia Red Magic 8 Pro и 8 Pro+

Компания Nubia Technology представила в Китае новую серию игровых флагманских смартфонов Nubia Red Magic 8 Pro. В линейку вошли две модели – базовая Red Magic 8 Pro и 8 Pro+, которые отличаются только емкостью аккумуляторов и конфигурацией памяти. Аппараты будут доступны как в стандартной версии, так и с частично прозрачной задней крышкой (Transparent Edition).

Nubia Red Magic 8 Pro оснащается плоским 6,8-дюймовым OLED-экраном разрешением 2480 x 1116 пикселей, с кадровой частотой 120 Hz, дискретизацией сенсорного слоя 960 Hz, яркостью до 1300 нит и частотой ШИМ-затемнения 1440 Hz. За счет тонких рамок дисплей занимает 97,3% площади корпуса. На боковой грани имеются сенсорные триггеры с частотой считывания касаний 520 Hz. Кроме того, есть два вибромотора в разных частях устройства.

Смартфон построен на основе нового процессора Snapdragon 8 Gen 2, работающий в паре с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Используется продвинутая система охлаждения ICE 11.0 (объем 2068 мм³) с кулером. Кроме того, есть независимый сопроцессор Red Core 2, который отвечает за геймерские функции – работу триггеров, вибрации и подсветки.

Тройная основная камера включает датчики на 50 Мп (Samsung GN5, 1/1,57″), 8 Мп (широкоугольная, угол обзора 120 градусов) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера с разрешением 16 Мп расположена под экраном. Nubia Red Magic 8 Pro получил аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, а Red Magic 8 Pro+ — АКБ на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 165 Вт, позволяющей восполнить энергию до 100% за 14 мин.

В оснащение смартфонов также входят поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, стереодинамики с DTS:X Ultra, аудиоразъем 3,5 мм и 3 микрофона. Сканер отпечатков пальце расположен в экране. В качестве OC используется Android 13 с оболочкой Red Magic OS 6.0. Габариты и вес: 163,98 x 76,35 x 8,9 мм, 228 гр (Red Magic 8 Pro), 163,98 x 76,35 x 8,9 мм, 230 гр (Red Magic 8 Pro+).

Цены на Nubia Red Magic 8 Pro:

8/128 Gb — $575;

8/256 Gb — $632;

12/256 Gb — $689;

12/256 Gb (Transparent Edition) — $718.

Цены на Nubia Red Magic 8 Pro+:

12/256 Gb — $747;

16/512 Gb — $833;

12/256 Gb (Transparent Edition) — $775;

16/512 Gb (Transparent Edition) — $862;

16 ГБ/1 Tb (Transparent Edition) — $1006.

Обе модели уже доступны для заказа в Китае, в продажу поступят 28 декабря.

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