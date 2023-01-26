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27 января, 2023
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Sony выпустила оригинальные наушники Float Run для спортсменов

Sony Float Run

Компания Sony представила беспроводные наушники Float Run, выполненные в необычном дизайне. Новый форм-фактор создан специально для спортсменов, поскольку он может устранить дискомфорт, не говоря уже о риске потери наушника во время тренировки.

Float Run получили своеобразную подвесную конструкцию, так что слуховой проход и внутренняя часть ушной раковины остаются свободными. Наушники удерживаются на пользователе заушными креплениями-дужками, соединенными гибкой перемычкой.

В новинке используется динамический драйвер размером 16 мм, модель поддерживает Bluetooth 5.0, зарядку по USB Type-C, кодеки SBC и ААС, есть защита от влаги (IPX4). Гарнитура может проработать до 10 часов от полной зарядки. Вес составляет 33 гр.

Продажи Sony Float Run начнутся с 3 февраля по цене $130.

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