Топ-20 самых продаваемых моделей телефонов в истории

Названы 20 самых продаваемых моделей мобильных телефонов в истории. Для составления списка были использованы официально опубликованные производителями данные.

Большинство моделей из Топ-20 выпущены компанией Nokia. Самый высокий объем продаж у телефона Nokia 1100 — 250 млн. единиц за время своего существования. На втором месте списка — Nokia 1110 с результатом 248 млн. единиц. Третье место занимает iPhone 6, продажи которого составили 224 млн. единиц.

На четвертом место находится Nokia 105 с результатом 200 млн. телефонов, на пятом — iPhone 6S, который разошелся тиражом 174 млн. устройств.

В список также вошли модели iPhone 5, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 11. Единственными телефонами других компаний стали Samsung E1100 и Moto V3.