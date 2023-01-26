spot_img
27 января, 2023
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиTesla показала в четвертом квартале рекордную выручку и прибыль

Tesla показала в четвертом квартале рекордную выручку и прибыль

Tesla

Компания Tesla отчиталась за четвертый квартал 2022 финансового года. Были получены рекордные показатели: по размеру выручки ($24,3 млрд, рост 37%), по операционной ($3,9 млрд, 49%) и чистой ($4,1 млрд, рост 43%) прибыли.

Выручка на электромобильном направлении за отчетный период достигла $21,3 млрд, причем $324 млн из этой суммы относились к доходам от реализации программного обеспечения, призванного оказывать водителям активную помощь на дороге.

Всего за 2022 год Tesla выручила $81,5 млрд, что на 51% больше выручки 2021 года. Операционная прибыль выросла более, чем вдвое, достигнув $13,7 млрд, а чистая прибыль выросла на 85% до $14,1 млрд. В четвертом квартале количество свободных денежных средств Tesla увеличилось более чем на $1 млрд до $22 млрд.

За отчетный квартал компания собрала 439701 электромобиль, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них 20613 единиц пришлись на Model X и Model S (+57%), а 419088 авто (+43 %) – на более доступные Model 3 и Model Y. Динамика по Model X и Model S была более высокой по той причине, что в условиях дефицита компонентов в предыдущие периоды производство флагманских моделей Tesla наращивала умеренными темпами, но во втором полугодии смогла ускорить этот процесс.

В четвертом квартале было доставлено клиентам 405278 электромобилей, на 31% больше, чем годом ранее. Объемы поставок Model X и Model S выросли на 46% до 17147 единиц, а объемы Model 3 и Model Y — на 31% до 388131 единиц. По итогам всего 2022 года Tesla выпустила 1369611 электромобилей (+47%) и поставила покупателям 1313851 электромобиль (+40 %). В этом году, если не будет непредвиденных препятствий, то компания планирует произвести почти 2 млн. электромобилей.

Сообщается, что сейчас количество заказов на электромобили Tesla почти в два раза превышает ее производственные возможности, достигая рекордных величин. Подобное стимулирующее действие оказали недавние снижения цен на электромобили бренда.

Также можно отметить, что массовая сборка электрических пикапов Cybertruck начнется на предприятии в Остине не ранее 2024 года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Главное с презентации игр Xbox & Bethesda: дата выхода Redfall, геймплей Forza Motorsport и ритм-экшен Hi-Fi Rush
Следующая статья
Sony выпустила оригинальные наушники Float Run для спортсменов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,163ФанатыМне нравится
1,007ЧитателиЧитать
3,120ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»