Tesla показала в четвертом квартале рекордную выручку и прибыль

Компания Tesla отчиталась за четвертый квартал 2022 финансового года. Были получены рекордные показатели: по размеру выручки ($24,3 млрд, рост 37%), по операционной ($3,9 млрд, 49%) и чистой ($4,1 млрд, рост 43%) прибыли.

Выручка на электромобильном направлении за отчетный период достигла $21,3 млрд, причем $324 млн из этой суммы относились к доходам от реализации программного обеспечения, призванного оказывать водителям активную помощь на дороге.

Всего за 2022 год Tesla выручила $81,5 млрд, что на 51% больше выручки 2021 года. Операционная прибыль выросла более, чем вдвое, достигнув $13,7 млрд, а чистая прибыль выросла на 85% до $14,1 млрд. В четвертом квартале количество свободных денежных средств Tesla увеличилось более чем на $1 млрд до $22 млрд.

За отчетный квартал компания собрала 439701 электромобиль, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них 20613 единиц пришлись на Model X и Model S (+57%), а 419088 авто (+43 %) – на более доступные Model 3 и Model Y. Динамика по Model X и Model S была более высокой по той причине, что в условиях дефицита компонентов в предыдущие периоды производство флагманских моделей Tesla наращивала умеренными темпами, но во втором полугодии смогла ускорить этот процесс.

В четвертом квартале было доставлено клиентам 405278 электромобилей, на 31% больше, чем годом ранее. Объемы поставок Model X и Model S выросли на 46% до 17147 единиц, а объемы Model 3 и Model Y — на 31% до 388131 единиц. По итогам всего 2022 года Tesla выпустила 1369611 электромобилей (+47%) и поставила покупателям 1313851 электромобиль (+40 %). В этом году, если не будет непредвиденных препятствий, то компания планирует произвести почти 2 млн. электромобилей.

Сообщается, что сейчас количество заказов на электромобили Tesla почти в два раза превышает ее производственные возможности, достигая рекордных величин. Подобное стимулирующее действие оказали недавние снижения цен на электромобили бренда.

Также можно отметить, что массовая сборка электрических пикапов Cybertruck начнется на предприятии в Остине не ранее 2024 года.

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