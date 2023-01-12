Bloomberg: Apple работает над сенсорными OLED-экранами для ноутбуков

Журналист агентства Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что компания Apple рассчитывает представить первый MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном в 2025 году.

В компании долгое время утверждали, что сенсорные экраны – это хорошо для iPad, но очень неудобно для ноутбука. Но многие производители ноутбуков все чаще оснащают их сенсорными дисплеями и Apple не может игнорировать эту тенденцию. В последнее время продажи ноутбуков приносят американской компании больше денег, чем продажи планшетов. Не желая уступать конкурентам в сегменте, Apple может пойти за индустрией и внедрить сенсорные экраны в своих ноутбуках, отмечает Гурман.

Появление сенсорного экрана никак не скажется на конструкции ноутбука – сохранится и тачпад, и клавиатура. ПК можно будет управлять при помощи жестов – как iPhone или iPad.

В дальнейшем сенсорный интерфейс может также появиться и на других компьютерах семейства Mac.

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