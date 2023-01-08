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9 января, 2023
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Samsung представил новые мониторы серии Smart Monitor M8

Samsung Smart Monitor M8

В рамках выставки CES 2023 компания Samsung представила обновленную линейку Smart Monitor M8. В мониторах предустановлена фирменная ОС на базе Tizen, за счет чего можно пользоваться многими функциями, даже не подключая устройство к компьютеру.

Были представлены две модели: 27-дюймовая и 32-дюймовая, разрешение обеих составляет 4К. Обе модели оснащены подставками, которые позволяют регулировать высоту и угол наклона экрана, а также переводить его из альбомного режима работы в портретный. При необходимости мониторы можно установить на подставку с креплением VESA. Smart Monitor M8 получили встроенную веб-камеру, позволяющую передавать или записывать видео в разрешении 2К.

При помощи монитора можно управлять различными устройствами экосистемы SmartThings (например, камерами или дверными замками), а функция Smart Hub обеспечивает прямой доступ к разным потоковым видеосервисам (Amazon Prime Video, Netflix, YouTube).

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