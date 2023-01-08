Hisense UX: 85-дюймовый телевизор обеспечивает яркость 2500 нит

В рамках выставки CES 2023 компания Hisense представила новую линейку телевизоров ULED X на базе технологии miniLED. Флагманская модель 85-дюймовый Hisense UX способен выдавать яркость 2500 нит. Используется собственный процессор Hisense — Hi-View Engine X, который управляет 20 тыс. мини-светодиодов, задействует 5 тыс. зон локального затемнения и умеет работать с первым в отрасли 16-битным алгоритмом управления подсветкой. Это позволяет телевизору создавать на экране более плавные и точные эффекты затемнения и выдавать качественные цвета. Поддерживаются технологии Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode и HDR10+.

Контрастность составляет 150 000: 1, которую, по словам производителя, можно сравнить с показателями некоторых OLED-матриц. Кроме того, новинка демонстрирует в два раза более высокий динамический диапазон изображения по сравнению с неназванными OLED-дисплеями.

За звук отвечает встроенная аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos и семью динамиками общей мощностью 80 Вт. Hisense UX поддерживает Wi-Fi 6E, сертифицирован по стандарту AMD FreeSync Premium Pro и оснащен встроенным TV-тюнером ATSC 3.0. Цену и дату начала продаж телевизора компания пока не сообщила.

В общей сложности Hisense планирует выпустить 14 новых моделей телевизоров линейки ULED X.

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