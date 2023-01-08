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9 января, 2023
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Представлена обновленная серия ноутбуков LG Gram

LG Gram

На выставке CES 2023 компания LG представила обновленную линейку компактных ноутбуков Gram. Модельный ряд 2023 года пополнили две новые серии Gram Ultraslim и Gram Style.

LG Gram

Серия LG Gram Ultraslim получила сверхтонкий корпус и минимальный вес. Толщина в закрытом состоянии составляет 10,99 мм, что примерно соответствует толщине смартфона. Вес – всего 998 гр.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1920 × 1080 пикселей, с антибликовым покрытием и процессором Intel Core P 13-го поколения. В оснащение входят до 32 Gb ОЗУ, SSD объемом до 1 Tb, аккумулятор емкостью 60 Втч и три порта USB-C, из которых два имеют поддержку Thunderbolt 4.

В моделях LG Gram Style, как понятно из названия, упор сделан на дизайн. Ноутбук получил скрытый тачпад со светодиодной подсветкой, которая включается при прикосновении.

Устройство выпускается в двух версиях: 16-дюймовая (16Z90RS) и 14-дюймовая (14Z90RS). Младшая модель оснащена OLED-экраном с разрешением 2880 х 1800 пикселей с поддержкой 90 Hz, а старшая предлагает OLED-панель с разрешением 3200 х 2000 пикселей и частотой обновления 120 Hz.

За производительность ноутбуков отвечают процессоры Intel Core P 13-го поколения. Есть до 32 Gb ОЗУ, SSD объемом до 1 Tb, дваThunderbolt 4 и USB-A 3.1, слот для microSD. Младшая версия оснащена аккумулятором емкостью 72 Втч, а старшая предлагает 80 Втч.

Кроме того, серию LG Gram пополнили четыре новые модели с диагональю экрана 17, 16, 15 и 14 дюймов. Все модели оснащены процессорами Intel Core P 13-го поколения, модели с диагоналями 17 и 16 дюймов получили видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050. Объем памяти такой же, как у моделей LG Gram Ultraslim и LG Gram Style. Заявленная автономность составляет до 20 часов в режиме воспроизведения видео.

Также был представлен ноутбук-трансформер LG Gram 2-in-1, доступный в версиях с 16- и 14-дюймовым дисплеем, и портативный монитор LG Gram +view.

Все новинки LG поступят в продажу в феврале, цена пока не сообщается.

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