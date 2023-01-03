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3 января, 2023
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POCO C50: экран 6,52″, двойная камера и аккумулятор на 5000 мАч за $75

POCO C50

Бренд POCO, принадлежащий компании Xiaomi, представил в Индии сверхбюжетный смартфон C50. Это устройство начального уровня под управлением ОС Android 12 Go Edition.

POCO C50 оснащен IPS-экраном с диагональю 6,52 дюйма, разрешением 1600 х 720 пикселей и яркостью 400 нит. Смартфон построен на 4-ядерном процессоре MediaTek Helio A22, объем оперативной памяти составляет 2 или 3 Gb, емкость встроенной – 32 Gb.

В оснащение входят двойная основная камера с датчиками разрешением 8 и 2 Мп, 5 Мп фронтальная камера, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, слот для карт microSD, поддержка LTE, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, GPS, сканер отпечатков пальцев и стандартный разъем для наушников. Габариты составляют 164,9 x 76,45 x 9,09 мм, вес — 192 гр.

Цена базовой версии POCO C50 с 2/32 Gb памяти составляет $75, вариант на 3/32 Gb будет предложен за $85.

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