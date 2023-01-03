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3 января, 2023
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Samsung Odyssey Neo G9: первый в мире игровой монитор с двойным экраном и разрешением UHD

Samsung Odyssey Neo G9

В преддверии выставки Consumer Electronic Show 2023 (CES 2023) компания Samsung Electronics представила новый игровой монитор линейки Odyssey. Модель под названием Odyssey Neo G9 (G95NC) получила двойной изогнутый экран диагональю 57 дюймов. В мониторе используется панель с разрешением 7680 х 2160 пикселей, соотношением сторон 32:9 и частотой обновления 240 Hz. Это первый сверхширокоформатный монитор с разрешением 8K. Радиус кривизны — 1000R. Экран выполнен по технологии Quantum mini-LED. Есть поддержка стандарта DisplayPort 2.1, который передает данные примерно в два раза быстрее, чем использовавшийся ранее DisplayPort 1.4. Кроме того, новый порт DP2.1 позволяет передавать информацию без искажений и потерь с помощью технологии сжатия Display Stream Compression (DSC).

Также был представлен игровой монитор Odyssey OLED G9 (G95SC). Он оснащен изогнутым экраном (1800R) Quad-HD с диагональю 49 дюймов, соотношением сторон 32:9 и частотой обновления 240 Hz. Коэффициент динамической контрастности составляет 1 000 000:1. Время отклика — 0,1 мс. Монитор через Smart Hub поддерживает приложения Prime Video, Netflix и YouTube, что позволяет использовать его без подключения к ПК.

Цены и дата выхода новых мониторов Samsung пока неизвестны.

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