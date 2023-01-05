Acer представил новые игровые ноутбуки Predator Helios 16 и 18

На выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе (CES 2023) компания Acer представила новое поколение игровых ноутбуков Predator Helios 16 и Predator Helios 18, которые получили 16- и 18-дюймовые экраны соответственно.

Новинки характеризуются IPS-дисплеями разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 165 или 240 Hz, а также вариантом с панелью mini-LED (AUO AmLED) с кадровой частотой 250 Hz, яркостью 1000 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3.

Ноутбуки оснащены новейшими процессорами Intel Core i9 или i7 13-го поколения и новыми видеокартами Nvidia GeForce RTX 40-й серии, вплоть до мобильной GeForce RTX 4080. Устройства поддерживают до 32 Gb ОЗУ DDR5-4800 и твердотельные накопители PCIe Gen4 NVMe емкостью до 2 Tb. Ноутбуки оснащены улучшенной системой теплопоглощения, которая включает вентиляторы AeroBlade 3D пятого поколения и жидкометаллическую термопасту.

В оснащение входят поддержка WiF-i 6E, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, три порта USB Type-A 3.2 Gen 2 и microSD-ридер. Клавиатура с ходом клавиш 1,8 мм оснащена светодиодной подсветкой.

Базовая версия Acer Predator Helios 16 будет стоить $1650, а Helios 18 — $1700. Версии с экраном mini-LED – $2800 и $3000 соответственно. В продажу Helios 16 поступит в марте, а Helios 18 – в апреле.

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