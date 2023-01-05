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5 января, 2023
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Представлены игровые мониторы Acer Predator X45 и X27U

Acer Predator

В рамках выставки CES 2023 компания Acer представила игровые мониторы Predator X45 и X27U. Обе модели получили OLED-экраны.

Predator X45 оснащен изогнутым 45-дюймовым дисплеем с разрешением 3440 × 1440 пикселей с радиусом кривизны 800R. Панель обеспечивает частоту обновления изображения 240 Hz и способна отображать 98,5% цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка HDR10. Пиковая яркость составляет 1000 кд/м2. Время отклика — 0,1 мс. Поддерживается технология AMD FreeSync. Плоский 27-дюймовый Predator X27U имеет те же характеристики, что Predator X45.

Обе панели имеют интегрированный KVM-переключатель USB Type-C для быстрой смены источника сигнала, например — с ноутбука на настольный компьютер.

Predator X27U будет стоить $1099, а цена модели Predator X45 составляет $1699. Мониторы поступят в продажу во втором квартале 2023 года.

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