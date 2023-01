Новые ноутбуки Acer Swift Go оснащены процессорами Intel 13-го поколения и OLED-дисплеями

На выставке CES 2023 компания Acer представила ноутбуки серии Swift. Модели новой линейки Swift Go предназначены для «профессионалов, креаторов и студентов».

Ноутбуки Swift Go 14 и 16 в алюминиевом корпусе оснащены OLED-дисплеем с разрешением 2,8К и 3,2К соответственно при соотношении сторон 16:10. Опционально — сенсорный дисплей. У модели Swift Go 14 частота обновления кадров составляет 90 Hz, у Swift Go 16 — 120 Hz.

В основе ноутбуков лежат процессоры Intel Core серии H 13-го поколения, для охлаждения применяются вентиляторы TwinAir. Объем ОЗУ LPDRR5 – до 16 Gb, емкость SSD – до 2 Tb. Есть порт Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и слот для microSD. Вес Swift Go 14 составляет 1,3 кг, Swift Go 16 — 1,6 кг.

Acer Swift X 14 оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и частотой 120 Hz, яркость достигает 500 нит. Ноутбук также построен на Intel Core серии H 13-го поколения, но предлагает ускоритель Nvidia GeForce RTX 4050 и более мощную систему охлаждения. Есть два USB-C, HDMI 2.1 и microSD-ридер.

Модель Acer Swift 14 в алюминиевом корпусе предлагает дисплей с разрешением QHD или FullHD при соотношении 16:10. Основа ноутбука — Intel Core серии H 13-го поколения. Есть два порта Thunderbolt 4 и разъем HDMI 2.1. Вес составляет 1,2 кг при толщине 14,95 мм.

Цены на ноутбуки:

Acer Swift Go 14 — от $800, в продаже с июня;

Acer Swift Go 16 — от $850, в продаже с мая;

Acer Swift X 14 — от $1100, в продаже с апреля;

Acer Swift 14 — от $1400, в продаже с марта.

