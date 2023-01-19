Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book2 Go 5G на базе Snapdragon 7c+ Gen 3

Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book2 Go 5G, построенный на ARM-платформе Qualcomm. Анонс устройства состоялся на выставке CES 2023 в начале января.

Samsung Galaxy Book2 Go 5G оснащен IPS-дисплеем диагональю 14 дюймов с разрешением 1920 x 1080 пикселей. В основе ноутбука лежит восьмиядерный 6-нм процессор Snapdragon 7c+ Gen 3. Платформа была представлена еще в конце 2021 года. Она обеспечивает повышение производительности процессора на 40% и увеличение мощности графического процессора на 35% по сравнению с предшественником Snapdragon 7c Gen 2, который лежал в основе оригинальной модели Galaxy Book Go. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 8 Gb, емкость накопителя стандарта UFS — 128 или 256 Gb.

Ноутбук оборудован 5G-модемом Snapdragon X53 с возможностью использования как физической, так и электронной SIM-карты. Емкость аккумулятора составляет 42,3 Втч, мощность блока питания — 45 Вт (автономность не указывается). Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два разъема USB Type-C, один Type-A, микрофон и веб-камера. Устройство сертифицировано по стандарту MIL-STD-810H. Шарнирный механизм позволяет откидывать верхнюю крышку на 180°. Габариты составляют составляют 324 х 225 х 15,5 мм, вес — 1,44 кг. Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Home.

Samsung Galaxy Book2 Go 5G будет доступен в трех модификациях памяти по следующим ценам:

4/128 Gb (без 5G-модема) — $616;

4/128 Gb – $802;

8/256 Gb — $926.

Новинки поступят в продажу в конце января.

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