Microsoft прекращает продажи лицензий Windows 10 с 1 февраля

Компания Microsoft объявила, что в скором времени прекратится продажа лицензий на операционные системы Windows 10. Предупреждение размещено на страницах Windows 10 Home, Pro и Workstation:

«31 января 2023 года станет последним днем, когда цифровая версия Windows 10 будет доступна для продажи. Windows 10 по-прежнему будет поддерживаться обновлениями безопасности, которые помогут защитить ваш ПК от вирусов, шпионского и другого вредоносного ПО, до 14 октября 2025 года».

После этой даты на сайте Microsoft будет доступна только 11-я версия ОС. Для желающих купить именно Windows 10 останутся сторонние продавцы лицензий, кроме того, доступны физические копии Windows 10 в магазинах.

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