Представлен защищенный ноутбук Samsung Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3

Компания Samsung представила тонкий и легкий ноутбук Galaxy Book 2 Go с компактным дизайном и достаточно высокой производительностью. Устройство соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, что делает его довольно прочным. Толщина корпуса ноутбука составляет 15,5 мм, вес — 1,44 кг.

Galaxy Book 2 Go оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD. Шарнирный механизм позволяет открывать верхнюю крышку на 180°. Ноутбук получил большой трекпад и веб-камеру. Новинка построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3. Платформа обеспечивает повышение производительности процессора на 40% и увеличение мощности графического процессора на 35% по сравнению с предшественником Snapdragon 7c Gen 2, который лежал в основе оригинальной модели Galaxy Book Go. Кроме того, новый процессор также предлагает поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Galaxy Book 2 Go получил оперативную память LPDDR4X с тактовой частотой 3200 MHz и твердотельный накопитель NVMe. Хотя платформа поддерживает работу в сетях 5G, в новой модели эта функция не реализована. Ожидается, что Samsung выпустит версию ноутбука с поддержкой 5G позднее в этом году.

Объем памяти, емкость аккумулятора и по какой цене Samsung Galaxy Book 2 Go можно будет приобрести, компания еще не объявила. Ноутбук будет доступен для покупки во Франции на официальном сайте Samsung 20 января.

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