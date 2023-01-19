В Epic Games Store началась раздача Epistory — Typing Chronicles

В Epic Games Store можно бесплатно получить приключение Epistory — Typing Chronicles. Игру можно забрать до 26 января 20:00 по бакинскому времени.

Epistory — Typing Chronicles – игрокам предстоит путешествовать по большому открытому миру на огромной лисице, искать различные секреты и сражаться с опасными врагами. Релиз игры состоялся в 2016 году, сейчас она имеет очень положительные отзывы в Steam.

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