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8 января, 2023
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Представлен монитор Dell UltraSharp 32 6K

Dell U3224KB

На выставке CES 2023 компания Dell представила монитор UltraSharp 32 6K (U3224KB). Производитель заявляет, что экран монитора обеспечивает на 41% более глубокую передачу черного цвета и в 1,2 раза более точную цветопередачу по сравнению с обычными IPS-дисплеями.

Dell U3224KB получил 31,5-дюймовую матрицу IPS Black производства LG. Разрешение составляет 6К (6144 x 3456 пикселей). Монитор охватывает 100% цветового пространства sRGB и 99% DCI-P3, а также поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 600.

Монитор оснащен встроенной веб-камерой, позволяющей записывать или транслировать видео 4К 30 к/с, стереодинамиками мощностью 14 Вт и двумя микрофонами. Он поддерживает подключение сразу двух ПК с помощью DisplayPort 2.1 или Thunderbolt 4, а также оснащается портами HDMI 2.1, USB Type-C и четырьмя USB Type-A. Реализован KVM-переключатель. Удобная конструкция подставки позволяет отрегулировать нужный наклон, высоту, и повернуть экран.

В продажу монитор поступит в первой половине этого года. Цена пока не озвучена.

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