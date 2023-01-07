Razer представил игровые ноутбуки Blade 16 и 18 с CPU Intel 13-го поколения и GPU GeForce RTX 40-й серии

Компания Razer представила на CES 2023 игровые ноутбуки Razer Blade 16 и Blade 18. Ноутбуки будут доступны в различных конфигурациях, включая версии с процессорами Intel Core HX 13-го поколения и видеокартой GeForce RTX 4090 с TGP 175 Вт. Razer отмечает, что Blade 18 в максимальной конфигурации является самым мощным игровым ноутбуком за всю историю компании.

Blade 16 получил mini-LED экран, который имеет соотношение сторон 16:10, пиковую яркость в 1000 кд/м² и поддерживает два режима работы: 4K при частоте обновления 120 Hz и FHD+ при частоте обновления 240 Hz.

В Blade 18 используется QuadHD+ mini LED дисплей с разрешением QuadHD+ и частотой 240 Hz. Ноутбук получил 5 Мп веб-камеру, которая может использоваться для ведения онлайн-трансляций. Аудиоподсистема построена на основе шести динамиков с поддержкой пространственного звука THX.

Оба ноутбука получили большое количество интерфейсов, включая несколько разъемов USB Type-C, HDMI 2.1 и Ethernet (есть только в Blade 18).

Цена Blade 16 начинается с $2700, а Blade 18 – с $2900. В максимальной комплектации цена каждой модели — $3500. Новинки должны поступить в продажу в первом квартале 2023 года.

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