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8 января, 2023
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ASUS представил четыре обновленных ноутбука серии ZenBook

ASUS ZenBook

Компания ASUS представила на выставке CES 2023 обновленную серию ноутбуков ZenBook. Четыре модели получили OLED-дисплеи, а также производительные конфигурации с новейшими чипами Intel и NVIDIA.

Флагманом обновленной серии Zenbook стала модель Pro 16X OLED. Он позиционируется компанией как самый мощный ноутбук серии Zenbook на сегодняшний день. Устройство оборудовано процессором Intel Core i9 13905H в сочетании с собственной системой на модуле ASUS Supernova System-on-Module (SoM). Использование Supernova SoM позволило уменьшить площадь материнской платы на 38%. Новинка оснащается видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X и флеш-накопителем PCIe Gen 4 x4 емкостью до 2 Tb.

ASUS ZenBook

Zenbook Pro 16X OLED получил 16-дюймовый сенсорный экран с разрешением 3,2K с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz и поддержкой технологии HDR. Есть два порта Thunderbolt 4, слот для карт памяти SD, разъем HDMI 2.1, аккумулятор на 96 Вт·ч, поддержка ввода данных цифровым пером Pen 2.0 и технологии MUX Switch. Из особенностей новинки в компании отмечают клавиатуру с изменяемым углом наклона и манипулятор ASUS Dial, с помощью которого можно управлять элементами в различных программах.

ASUS ZenBook

Zenbook Pro 14 OLED оснащен 14,5-дюймовым экраном с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3, есть сертификация Pantone Validated. Дисплей поддерживает технологию Dolby Vision.

Ноутбук построен на процессоре Intel 13-го поколения, вплоть Core i9 13900H в паре с видеокартой GeForce RTX 40-й серии, вплоть до GeForce RTX 4070. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 16 Gb (можно увеличить до 32 Gb), емкость флеш-накопителя M.2 NVMe PCIe 4.0 — до 2 Tb. Емкость АКБ — 76 Втч. В оснащение также входят адаптер беспроводной связи WiFi 6E, слот для SD-карт, разъем HDMI 2.1, порты USB 3.2 Gen 2 Type-A, Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также аудиоразъем для наушников.

Zenbook 14X OLED получил 14,5-дюймовую матрицу с разрешением 2,8K, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Hz. Установлены процессор Intel Core 13-го поколения и видеокарта GeForce RTX 3050. Объем ОЗУ составляет 32 Gb (LPDDR5), SSD — 1 Tb (PCIe 4.0). Емкость аккумулятора — 70 Втч. Крышка ноутбука покрыта частицами керамики по технологии Plasma Ceramization — это экологически чистая техника обработки, которая придает пластику текстуру камня.

Zenbook 14 Flip OLED оборудован 14-дюймовым экраном с разрешением 2,8K с частотой обновления 90 Hz. Ноутбук получил процессоры Intel 13-го поколения, объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 Gb, емкость SSD – 1 Tb. Емкость аккумулятора — 75 Втч. Есть два Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 и аудиоразъем для наушников.

Сроки выхода ноутбуков ASUS серии ZenBook и цены будут объявлены позже.

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