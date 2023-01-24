Представлен бюджетный смартфон Motorola Moto E13

Компания Motorola представила недорогой смартфон Moto E13. Аппарат получил 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ (1600 х 720 пикселей). Смартфон построен на базе процессора Unisoc T606, объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 64 Gb.

В оснащение устройства входят основная камера на 13 Мп с системой искусственного интеллекта, фронтальная камера разрешением 5 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч (поддержка зарядки мощностью только 10 Вт), слот для карт памяти microSD и стандартный аудиоразъем. Есть поддержка Dolby Atmos и защита от брызг (IP52). Применяется свежая версия операционной системы Android 13 Go edition.

Цена Motorola Moto E13 составляет 120 евро. Смартфон в ближайшее время поступит в продажу в Европе.

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