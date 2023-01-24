Кроме бюджетного Moto E13, компания Motorola представила четыре модели смартфонов линейки Moto G. Все новинки поставляются с предустановленной операционной системой Android 13 и фирменным интерфейсом My UX с широкими возможностями кастомизации. Продажи всех смартфонов в Европе уже начались.

Moto G73 5G

Модель получила 6,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 930. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной флеш-памяти — 128 или 256 Gb.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 8 Мп. Есть поддержка макросъемки. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки. Смартфон получил поддержку 5G, Doldy Atmos, стереодинамики и разъем для наушников.

Moto G73 5G предлагается по цене от 300 евро.

Moto G53 5G

Смартфон оборудован 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Hz. В качестве аппаратной платформы выступает процессор Snapdragon 480+, объем ОЗУ – 4, 6 или 8 Gb, ПЗУ – 64 или 128 Gb. Есть поддержка 5G.

Аппарат получил двойную основную камеру (50 и 2 Мп), фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт, аудиоразъем на 3.5 мм, слот для карт памяти microSD и сканер отпечатков пальцев.

Цена Moto G53 5G составляет от 250 евро.

Moto G23

Moto G23 получил 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Hz. Установлен процессор MediaTek Helio G85, который работает в связке с оперативной памятью до 8 Gb и флеш-памятью 128 Gb.

Основная камера тройная: 50 Мп, 5 и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 16 Мп. В оснащение также входят аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт, NFC, аудиоразъем на 3.5 мм, слот для карт памяти microSD и боковой сканер отпечатков пальцев.

Moto G23 предлагается по цене от 240 евро.

Moto G13

Самая доступная модель также получила 6,5-дюймовый IPS-экран разрешением HD+ с частотой обновления 90 Hz и процессор MediaTek Helio G85. Объем ОЗУ – 4 Gb, ПЗУ – 128 Gb.

Отличия от модели Moto G23 — основная камера (50, 2 и 2 Мп), фронтальная камера на 8 Мп, и поддержка зарядки мощностью 10 Вт.

Moto G13 предлагается по цене 190 евро.

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