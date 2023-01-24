Motorola запускает продажи смартфонов линейки edge в Азербайджане

Компания Motorola объявляет о старте продаж в Азербайджане новых смартфонов edge 30 и edge 30 ultra. Новинки edge 30 в цвете Meteor Grey и edge 30 ultra — в Interstellar Black — можно приобрести на сайтах и в магазинах партнеров Maxi.az, İrşad, Soliton. До 31 января 2023 года при покупке этих смартфонов пользователи смогут оформить рассрочку на 18 месяцев на специальных условиях – без процентов и без первоначального взноса.

Жизнь с безграничным разрешением

motorola edge 30 ultra — это флагманский смартфон серии со сверхмощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и сенсором основной камеры 200 МП в премиальном дизайне корпуса из металла и с безграничным pOLED-дисплеем с частотой обновления 144Гц, поддержкой HDR+, покрытым матовым антибликовым стеклом. Блок из трех камер состоит из: основной камеры с самым мощным на текущий момент в отрасли сенсором 200 МП, широкоугольной 50 МП камеры и селфи камеры с потрясающим разрешение 60 МП, позволяющими вывести селфи на новый уровень качества.

Гигантский 200 МП сенсор захватывает больше света за счет объединения 16 пикселей в один ультрапиксель размером 2,56 мкм, что позволяет получать четкие и яркие изображения даже при съемке в темноте. Основной датчик камеры имеет встроенную систему оптической стабилизации (OIS — Optical Image Stabilization), которая помогает избежать нечеткости видео или эффекта смазанных фото, что особенно важно при плохом освещении. В смартфоне предусмотрен как автоматический режим съемки, так и режим Pro, настройки в котором можно устанавливать вручную. Этот режим особенно оценят профессиональные фотографы, так как с ним можно создавать фото, достойные экспозиций в художественных галереях.

Мобильная платформа Snapdragon 8+ Gen 1 в motorola edge 30 ultra открывает новые возможности для доступа к технологиям: от революционных скоростей в мобильных сетях передачи данных 5G до AI оптимизации ключевых функций смартфона и повышения времени автономной работы. Смартфон обладает высокой производительностью и молниеносно откликается на манипуляции пользователя благодаря оперативной памяти стандарта LPDDR5 объемом 12 ГБ и внутреннему хранилищу емкостью 256 ГБ. Технология Snapdragon Elite Gaming обеспечивает плавный отклик, сверхреалистичную графику и улучшенную производительность уровня настольного ПК. Благодаря этой технологии смартфон при частоте 360 Гц снижает задержки между касанием экрана и действием в игре, вызванные влиянием пинга, а частота экрана 144 Гц подарит плавный и комфортный геймплей.

Входящее в комплект зарядное устройство TurboPowerTM на 125 Вт подходит для подзарядки не только смартфона, но и ноутбука. Если вечером вы забыли подключить свой edge 30 ultra к источнику питания, то утром вам хватит всего 7 минут для того, чтобы зарядить смартфон наполовину, а 20 минут будет достаточно, чтобы пополнить баланс аккумулятора на 100% для комфортной работы в течение дня.

Объема внутреннего хранилища 256 ROM и оперативной памяти 12 RAM motorola edge 30 ultra хватит для любых задач.

Устройство мечты для создателей контента

motorola edge 30 – самый утонченный, во всех смыслах, смартфон с поддержкой 5G в своем классе. Корпус устройства толщиной чуть менее 7 мм в цвете Meteor Grey органично дополняет большой 6,5-дюймовый FHD+ OLED экран с частотой обновления 144 Гц. Смартфон edge 30 может похвастаться энергоэффективным процессором Snapdragon 778G+ и системой камер: сверхширокоугольной, с невероятным для данного типа модулей разрешением 50 МП; фронтальной камерой на 32 МП и основной 50 Мп камерой Motorola с оптической стабилизацией. В этом модуле применяется флагманский стандарт автофокусировки Instant All-Pixel Focus. В то время как традиционные технологии фокусировки задействуют до 3% пикселей, Instant All Pixel Focus использует 100% пикселей как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы получать четкие снимки при любом освещении.

Motorola уделила особое внимание производительности edge 30 при работе c такими задачами, как рендеринг лиц, запись видео с фронтальной камеры или работе камеры в режиме видеочатов. Улучшенное ПО позволяет значительно снизить «шум» при съемке изображений в различных сценариях.

Все это превращает motorola edge 30 в устройство мечты для любого создателя контента.

Взаимодействие в экосистеме

Линейка смартфонов edge легко интегрируется в экосистему продуктов Lenovo и Motorola. При помощи встроенной функциональности Ready For пользователи могут:

Работать в режиме компьютерного интерфейса на экране монитора или телевизора;

Просматривать на экране телевизора или монитора любимые фильмы и сериалы из стриминговых или других приложений, установленных на смартфоне;

Проводить видеоконференции с использованием основной камеры смартфона;

Играть в игры на экране телевизора или монитора с помощью подключения геймпада к смартфону по Bluetooth.

Для подключения смартфонов линейки edge к монитору, ТВ или компьютеру вы можете использовать кабель (USB-C~HDMI или USB-C~USB-C) или беспроводное соединение (через технологию Miracast для TV или специальное приложение для PC).