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12 января, 2023
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Philips выпустил сверхширокоформатные 40-дюймовые профессиональные мониторы

Philips 40B1U5600

Компания Philips представила два 40-дюймовых сверхширокоформатных профессиональных монитора. Модели 40B1U5600 и 40B1U5601H используют 8-битные IPS-матрицы с антибликовым покрытием разрешением 3440 × 1440 пикселей и частотой обновления до 120 Hz. Есть поддержка DisplayHDR 400 (модель 40B1U5600) и HDR 10.

Philips 40B1U5600

Philips 40B1U5600

Максимальная яркость составляет 500 нит, контрастность — 1200:1, скорость отклика в 4 мс (GtG). Заявлено 102% охвата цветового пространства NTSC и 121% sRGB. Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400. Точность цветопередачи составляет Delta E < 2.

В набор разъемов входят HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB Type-C. Последний обладает альтернативными функциями DisplayPort и поддерживает зарядку подключенных устройств с мощностью до 100 Вт. Кроме того, новинка оснащена KVM-переключателем, позволяющим управлять двумя ПК одним набором клавиатуры и мыши.

Philips 40B1U5601H

Модель отличается наличием 5 Мп веб-камеры с поддержкой функции авторизации Windows Hello. Максимальная яркость экрана составляет 300 нит. Есть разъем RJ45 (через USB Type-C). Остальные характеристики те же, что у модели Philips 40B1U5600.

Производитель отмечает наличие функции энергосбережения PowerSensor, которая снижает максимальную яркость экрана при отсутствии пользователя рядом с дисплеем, что позволяет до 75% снизить энергопотребление мониторов и продлить им срок службы. Оба монитора получили по два динамика мощностью по 2 Вт каждый, держатель наушников и эргономичную подставку с возможностью изменения угла наклона и поворота экранов.

Philips 40B1U5600 уже поступил в продажу по цене £649.99, Philips 40B1U5601H будет доступен в конце этого месяца по цене £739.99

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