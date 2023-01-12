Samsung представил SSD-накопители PM9C1a для ПК

Компания Samsung Electronics сегодня объявила о запуске в производство новых высокопроизводительных SSD для ПК: моделей PM9C1a с интерфейсом PCIe 4.0 и поддержкой протокола NVMe. Накопители используют неназванный контроллер Samsung, изготовленный по 5-нм техпроцессу, и модули памяти V-NAND 7-го поколения (176 слоев), что позволит поднять на новый уровень эффективность повседневной работы ПК и прирост в играх.

Новинки будут доступны в вариантах емкостью 256 Gb, 512 Gb и 1 Tb в разных версиях форм-фактора M.2: 22 × 30 мм, 22 × 42 мм и 22 × 80 мм. По заверениям Samsung, твердотельный накопитель PM9C1a поддерживает максимальную скорость последовательного чтения и записи 6000 МБ/с и 5600 МБ/с соответственно, что в 1,6 раза и 1,8 раза быстрее, чем в предыдущей модели PM9B1. Производительность случайного чтения составляет 900 000 IOPS, а случайной записи — 1 000 000 IOPS.

Отмечается, что накопители предлагают на 70% большую производительность на ватт, чем предшественники, это означает, что новый SSD может выполнять то же количество задач, потребляя значительно меньше энергии. Кроме того, когда ноутбук переходит в режим ожидания, SSD потребляет примерно на 10% меньше энергии.

Новый накопитель PM9C1a поддерживают стандарт безопасности Device Identifier Composition Engine (DICE), созданный Trusted Computing Group (TCG). Данное решение генерирует встроенные криптографические ключи для защиты от атак на цепочку поставок — кибератак, нацеленных на компании из-за уязвимостей в сети их поставщиков.

Сроки начала продаж новых SSD и цены пока не сообщаются.

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