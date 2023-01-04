Samsung Bespoke AI Oven — духовой шкаф со встроенной веб-камерой для стримов

Компания Samsung Electronics на CES 2023 представила оригинальную модель встраиваемого духового шкафа под названием Bespoke AI Oven. Устройство оснащено 7-дюймовым экраном с поддержкой сенсорного управления. Он интегрируется в систему умного дома Samsung путем подключения по Wi-Fi, а платформа SmartThings Cooking позволяет устанавливать таймеры, разогревать духовку и прочее.

Главная особенность Samsung Bespoke AI Oven – это встроенная веб-камера. Она позволит как поделиться фотографиями различных блюд с подписчиками в соцсетях, так и провести прямую трансляцию процесса приготовления пищи. Камера в сочетании с ИИ-алгоритмом способна определять, что именно собирается готовить пользователь, чтобы рекомендовать оптимальную температуру, режим и время приготовления. Духовой шкаф может отправлять на пользовательский смартфон уведомления о риске подгорания продуктов.

За счет интеграции с сервисом Samsung Health новинка способна анализировать данные спортивных тренировок, а также составлять рекомендации по правильному питанию в соответствии с «медицинскими» показателями владельца.

В ближайшее время духовой шкаф Samsung Bespoke AI Oven поступит в продажу в Европе, а в середине года появится в Северной Америке. Цена производителем пока не объявлена.

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