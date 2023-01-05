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5 января, 2023
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Облачный игровой сервис NVIDIA GeForce Now скоро появится в автомобилях

NVIDIA GeForce Now

На выставке CES 2023 в Лас-Вегасе компания NVIDIA объявила, что ее облачный игровой сервис GeForce Now скоро станет доступен в автомобилях. Как поясняет NVIDIA, для запуска GeForce Now никакого специального оборудования не потребуется. Клиент для автомобилей может работать на Android или автомобильных информационно-развлекательных системах на основе браузера. У сервиса есть приложение, которое позволяет легко выбирать и запускать игры.

Автовладельцам будут доступны более 1500 игр, из которых более 1000 можно проходить с контроллером. Сервис будет доступен водителям и пассажирам на передних сиденьях во время парковки. А при наличии мониторов на заднем ряду пассажиры смогут играть непосредственно во время движения.

Первыми поддержку GeForce Now реализуют в своих транспортных средствах BYD, Polestar и корейский концерн Hyundai Motor Group, который выпускает машины под марками Hyundai, Kia и Genesis. В последнем случае совместимость обеспечат те транспортные средства, которые оснащены развлекательными системами на платформе NVIDIA DRIVE.

В марте прошлого года BYD объявила, что в первой половине этого года будет производить электромобили на платформе NVIDIA DRIVE Hyperion, а подразделение шведско-китайской Volvo будет оснащать электромобили Polestar 3 бортовыми системами класса NVIDIA DRIVE Orin.

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