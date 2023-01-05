ASUS ROG Rapture GT-BE98: первый в мире четырехдиапазонный игровой роутер WiFi 7

В рамках выставки CES 2023 компания ASUS представила роутер ROG Rapture GT-BE98. Это первый в мире четырехдиапазонный маршрутизатор игрового класса с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 7.

ASUS ROG Rapture GT-BE98 оснащен восемью антеннами и поддерживает канал 320 MHz в диапазоне 6 GHz, обеспечивая на 160% большую скорость передачи данных по сравнению с маршрутизаторами предыдущего поколения. Канал 6 GHz обеспечивает скорость передачи данных до 11,5 Гбит/с, а при использовании модуляции 4K QAM скорость может увеличить до 25 Гбит/с.

Благодаря поддержке функций Multi-Link Operation и Multi-RU Puncturing устройство обеспечивает высокую пропускную способность в многоканальном режиме в сочетании со стабильным качественным соединением. Фирменная технология RangeBoost Plus повышает стабильность сигнала и зоны покрытия, что может оказаться важным для людей, проживающих в больших домах.

Маршрутизатор построен на базе мощного четырехъядерного процессора с тактовой частотой 2,6 GHz, оснащен 2 Gb оперативной памятью и накопителем на 256 Mb. Предусмотрен один порт WAN/LAN 10 Гбит/с, два порта LAN 10 Гбит/с, четыре Gigabit Ethernet, а также интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0.

Цена роутера ASUS ROG Rapture GT-BE98 пока не сообщается.

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