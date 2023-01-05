Игровые ноутбуки Acer Nitro получили Intel Core 13-го поколения и GeForce RTX 40

На CES 2023 компания Acer представила игровые ноутбуки серии Nitro. 16- и 17-дюймовые модели получили процессоры Intel Core 13-го поколения и видеокарты семейства GeForce RTX 40. Обе модели поставляются с памятью DDR5 объемом до 32 Gb и накопителем SSD до 2 Tb.

16-дюймовая версия предлагается с разрешением 1920 x 1200 или 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 165 Hz и 100% охватом sRGB. Ноутбук получил четырехзонную клавиатуру с RGB-подсветкой. У 17-дюймового ноутбука есть несколько вариантов дисплея: FHD со 144 Hz (2560 x 1440 пикселей) или 165 Hz (1920 x 1080), а также QHD со 165 Hz.

Набор портов устройств включает Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 и ридер для карт памяти microSD.

Цена каждой модели Acer Nitro — от $1200, в продаже с мая.

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