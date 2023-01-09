MSI Titan GT77 HX 13V: игровой ноутбук с Core i9-13980HX и MiniLED-дисплеем

Компания MSI на выставке CES 2023 представила мощный игровой ноутбук Titan GT77 HX 13V. Устройство оснащено 17,3 дюймовым экраном MiniLED с разрешением 4К и кадровой частотой 144 Hz. Пиковая яркость достигает 1000 нит. Коэффициент контрастности — 1 000 000:1. Панель сертифицирована VESA DisplayHDR 1000. Матрица охватывает 100% цветового спектра DCI-P3.

Ноутбук базируется на процессоре Intel Core i9-13980HX. За графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 (базовый вариант) или GeForce RTX 4090 (топовая модификация). MSI Titan GT77 HX 13V имеет 4 слота DDR5 SO-DIMM с поддержкой до 128 Gb памяти и три слота M.2. В один из этих трех слотов можно установить твердотельный накопитель PCIe Gen 5, а в два других — PCIe Gen 4.

Устройство оснащено батареей емкостью 99,99 Втч и поставляется в комплекте с адаптером на 330 Вт. Ноутбук получил много портов: один Thunderbolt 4 с DisplayPort и один с DisplayPort и PowerDelivery, три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, miniDP, комбинированный разъем 3,5 мм, Ethernet и слот для карт SD.

Есть веб-камера с поддержкой функции распознавания лица Windows Hello IR, которую можно заблокировать с помощью аппаратного затвора. Габариты составляют 397 x 330 x23 мм при весе 3,3 кг.

Базовая версия MSI Titan GT77 HX 13V предлагается за $4299, топовый вариант оценен за $5299.

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