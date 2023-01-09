Анонсированы новые функции Twitter

Илон Маск (Elon Musk), владелец Twitter, рассказал о нововведениях в работе соцсети, которые станут доступны в ближайшее время. В частности, у пользователей Twitter появится возможность переключаться свайпами вправо/влево между рекомендуемыми и отслеживаемыми твитами. Эта функция появится ближе к концу текущей недели. Позже станет доступна кнопка «Закладки» в разделе «Подробности твита», что позволит сохранять наиболее интересные из них.

Easy swipe right/left to move between recommended vs followed tweets rolls out later this week. First part of a much larger UI overhaul. Bookmark button (de facto silent like) on Tweet details rolls out a week later. Long form tweets early Feb. — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2023

Также Маск сообщил, что в начале февраля пользователи получат возможность публиковать длинные твиты. Ожидается появление функций форматирования текста, включая полужирный шрифт, изменение его размера и подчеркивание. Дата запуска этих изменений будет объявлена позднее.

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