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9 января, 2023
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Анонсированы новые функции Twitter

Twitter

Илон Маск (Elon Musk), владелец Twitter, рассказал о нововведениях в работе соцсети, которые станут доступны в ближайшее время. В частности, у пользователей Twitter появится возможность переключаться свайпами вправо/влево между рекомендуемыми и отслеживаемыми твитами. Эта функция появится ближе к концу текущей недели. Позже станет доступна кнопка «Закладки» в разделе «Подробности твита», что позволит сохранять наиболее интересные из них.

Также Маск сообщил, что в начале февраля пользователи получат возможность публиковать длинные твиты. Ожидается появление функций форматирования текста, включая полужирный шрифт, изменение его размера и подчеркивание. Дата запуска этих изменений будет объявлена позднее.

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