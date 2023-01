Анонсированы новые функции Twitter

Илон Маск (Elon Musk), владелец Twitter, рассказал о нововведениях в работе соцсети, которые станут доступны в ближайшее время. В частности, у пользователей Twitter появится возможность переключаться свайпами вправо/влево между рекомендуемыми и отслеживаемыми твитами. Эта функция появится ближе к концу текущей недели. Позже станет доступна кнопка «Закладки» в разделе «Подробности твита», что позволит сохранять наиболее интересные из них.

Easy swipe right/left to move between recommended vs followed tweets rolls out later this week.

First part of a much larger UI overhaul.

Bookmark button (de facto silent like) on Tweet details rolls out a week later.

Long form tweets early Feb.

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2023